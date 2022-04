Khalid BAMIK

Chef de projet depuis plus de 5 ans, je suis en charges de projet fortement intégrés dans un contexte souvent international avec adhérence forte au niveau des Systèmes d'Information (SI).



J'ai été amené à manager des équipes pluri-disciplinaires (conception, build, recette, MCO) allant de 15 à plus de 20 personnes.



Parallèlement à mes activités de management projet, j'ai également été amené à :

- animer les COMité OPérationnel (COMOP) hebdomadaire/WOM, les COmités de PILotage contractuel (COPIL) mensuels avec les DSI dans lesquelles j'ai été amené à intervenir,

- reporter aux Top Management de manière hebdomadaire transverse voire quotidienne,

- rédiger des Plan Qualité Prestation (PQP) et tableau de bord de suivi des KPI,

- élaborer le plan de charges,

- assurer le suivi financier de la prestation (devis, ROI, etc..),

- animer les revues mensuelles projet

- mettre en place de DSTUM (Daily STand-Up Meeting) et VVM (Virtual Visual Management) dans le cadre d'une démarche de développement en mode itératif (proche de l'AGILE) pour accélérer le "time-to-market"

- accompagner la transformation Agile autour du framework SAFe pour lequel je suis certifié SAFe Agilist depuis 2017



Mes compétences :

Quality center

Salesforce

Crm

Siebel

Relation client

Spécifications fonctionnelles

Grc

Intégration

Utilities

Industries

Energie

DSTUM

VVM

Gestion de projet

ALM

Recette fonctionnelle