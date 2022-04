Khalid BENALI

En tant que chef de Projet télécommunications, une grande partie de mon expérience concerne les systèmes d'information (Grand Public et Entreprises) et une autre partie concerne le réseau (paliers constructeurs et support ingénierie Radio).

Cette expérience concerne l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, Pilotage des projets MOE/MOA, Gestion des priorités sur les expressions de besoin, Conception et Rédaction (Cahier des charges, Spécifications fonctionnelles, Chiffrage), réalisation, Intégration et validation des phases d'intégration, Animation réunion Work Shop et rédaction CR et Dashboard, Implémentation et gestion du catalogue des offres, Exploitation applicative et Maintenance en condition opérationnelle, support et suivi recette fonctionnelle et applicative bout en bout, Suivi de la Migration SI, suivi des mises en production ajouté à des bonnes connaissances et compétences fonctionnelles dans le domaine du CRM (SIEBEL, CLARIFY), de la facturation ARBOR, gestion du parcours bout en bout des commandes ADSL et Fibres (THD) dans le flux CRM/EAI/RESEAU/FACTURATION, de la prise de commande (Portail WEB) et paramétrage des offres Mobiles et Fixes.



Mes compétences :

Assistance maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre

Intégration et validation

Pilotage projet et coordination avec MOA et Market

Rédaction cahier des charges et des spécifications

Gestion de la prise des commandes sur le portail W

CRM Siebel, Clarify, Oracle, PL/SQL, Arbor

Exploitation Applicative et maintenance en conditi