Khalid BENDADDA

Etudiant en 2 ère année cycle d'ingénieur à L'Ecole de Technologies Numériques Appliquées (ETNA), à Ivry-sur-seine. je prépare un diplôme Architecte Réseaux et sécurité Informatique.

Actuellement je suis Administrateur Systèmes et Réseaux Informatiques chez CMG Sports Club (Anciennement Club Med Gym) en alternance.

L'ETNA propose un système d'alternance qui permet à l'élève de s'intégrer en entreprise à temps plein tout en suivant un système de formation en E-learning.



Mes compétences :

Ubuntu

Protocole TCP/IP

C

VLAN

Routeur Cisco

Management

Asterisk

Wi-Fi

DHCP

Ethernet

LAN

Alcatel VoIP

SIP

Administration Windows 2008

Conduite de projet

Cisco Switches

Administration Windows 2003

C++

Mac OS X

VoIP

WAN

VPN

Active Directory

DNS