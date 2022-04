Ayant occupé les postes d'Attaché Commercial et Responsable Qualité dans la promotion des Ventes d'une compagnie aérienne, après avoir obtenu un Master II en Administration Des Entreprises de L'IAE de Poitiers à Casablanca, j'ai acquis une expérience polyvalente dans le domaine commercial que vous apprécierez certainement. J'ai, en particulier, réussi à atteindre les objectifs fixés par la Direction des Ventes en développant un portefeuille Clients et distributeurs haute contribution à l'échelle Internationale.



Ma formation en Master II-Espace COMEX- Commerce et Management des Affaires Internationales à Lille 1 et mon stage en supply Chain en tant que Gestionaire approvisionnement me permettront indéniablement de bien répondre aux exigences de votre poste en matière de gestion documentaire et physiqe des commandes à l'import-Export ainsi qu'en gestion du potefeuille Clients..En plus, durant mon stage, j'ai pu acquerir sur le terrain tous les cas de figure d'acheminement à l'international .



Doté d'un fort sens commercial ainsi que de fortes potentialités linguistiques, surtout en langue Anglaise,je pense vous apporter le fruit de mes formations et expériences antérieures.



Parallèlement, je souhaiterai également m'investir avec vous dans différents projets. En effet, ayant développé des compétences dans le management des projets ainsi que dans les projets de création d'entreprises (projet dans l'agriculture au Maroc), je me permettrai de vous proposer ma contribution au sein de votre structure afin que je puisse participer à la croissance de votre entreprise.



Actuellement, j'occupe le poste de Responsable prescription au sein de Schneider Electric Maroc.



Cordialement Khalid Benmkaddem



Mes compétences :

Vente

Business development

Autonomie

Développement commercial

Négociation

Rigueur

Energie

Management

Adaptabilité