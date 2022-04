Khalid BOUDEKKARA

Fraîchement diplômé master 2 Banque et finance spécialité finance d'entreprise en France à l'université de Rennes 1 et ayant un Master 2 en CCA de la même université je suis à la recherche d'un emploi. je suis intéressé par un poste de contrôleur de gestion, auditeur(interne ou externe) ou tout poste similaire lié à la finance d'entreprise.

Je prépare à distance mon DSCG 2015 avec un centre de formation sur Montpellier (Comptalia TV)



Mes compétences :

Consolidation

Droit fiscal

Fusions acquisitions

Analyse financière

Droit des sociétés

Audit financier

Normes comptables internationales IAS/IFRS

Contrôle de gestion

Audit

International Financial Reporting

Consolidations

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access