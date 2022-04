Khalid BOUZEKRI

J'exerce mon art depuis plus d'une dizaine d'années, je suis Parodontiste et implantologiste (Implants :ZIMMER DENTAL "Suisse Allemagne") ayant obtenu mon diplôme de Parodontologie à l'université de PARIS VII et d’Implantologie orale de NEW YORK UNIVERSITY College Of Dentistry (DDS. PhD).

je suis installé à Rabat centre ville ( 81, avenue Allal ben Abdellah, en face de la banque du Maroc ), Membre de plusieurs societés scientifiques SFP, SMPI...

Site Web:Array



Mes compétences :

Esthetique

Implantologie

Laser

Parodontologie