• Bon esprit critique et d’analyse

• Sens de l’organisation et de la planification

• Rigoureux, persévérant et créatif

• Capacité à répondre sous pression à toutes exigences (si si)

• Esprit d’équipe et diplomate

• Intérêt marqué pour les médias, l’art, et les technologies de communication

• Bonne culture générale

• Bonne humeur quotidienne (si si!)



Mes compétences :

Rédacteur