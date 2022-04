Khalid BYAD

Jeune Homme Marocain actif, sérieux et dynamique, formteur certifié (Dilpôme ICDL Maroc), je cherche toujours les nouveautés dans le monde NTIC et de la formation professionnelle (logiciels, applications, langages, astuces, maintenance et sécurité informatique,...). J'assure une formation technique précise pour les gens qui sont cherchés une formation ciblée et professionnelle branche "Sécretariat Bureautique" et "Conception des pages web". J'ai une expérience de douze ans dans la formation professionnelle (ISTA, Ecoles publics, Ecoles privées, Centres de formation,...). J'aime le sport (pratiquer le football), design, lire les journaux et les magazines scientifiques, écrire des romans,...



Mes compétences :

Formation informatique

NTIC

Enseignement universitaire

Web design

Gestion de projet

Gestion des ressources

Gestion de temps

Bureautique

Formation continue en NTIC

Formation professionnelle

Organisation du travail

Informatique