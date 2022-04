Khalid DERROU

Consultant Senior pour la mise en oeuvre d'Oracle applications,

Expertise fonctionnelle et assistances MOA/MOE autour de projets d'implémentations ERP tous genres et tous domaines de gestion (Finance, commercial, Production, SCM, Projects,..etc.)

Management de projets

Placements de ressources techniques/fonctionnelles autour d'Oracle applications

Conseil et organisation des processus métiers



Mes compétences :

ERP

ERP Oracle

Formation

Oracle

Oracle Applications

Systèmes d'Informations

