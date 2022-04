Khalid DOUKKALI

Partager l’expérience acquise en développement humain pour permettre aux entreprises, aux régions et aux territoires de rentrer dans la compétitivité internationale, dans un cadre de responsabilité sociale, par le niveau et la qualité des hommes et des femmes dont ils disposent (en interne ou en externe), tout en respectant l’identité et la spécificité de chacun.



Mes compétences :

Gestion des Ressources Humaines,

Développement Social et Humain,

Physicien.

Foncier et Juridique,

Innovation et Développement,

Négociations Sociale,

Production Audiovisuelle

Droit du travail

Gestion de projet

Relations sociales