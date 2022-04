Khalid DOUKKALI

Bonjour et bienvenue sur ma page personnelle

Ingénieur calcul de structures

Expérience aéronautique (6ans) et (4ans) en production

Modélisation éléments finis : Patran -Nastran, Patran-Samcef, Workbench, Abacus.

Calcul mécanique: Patran-Nastran, Patran-Samcef, Workbench, Abaqus, Catia.







Mes compétences :

Patran Nastran,Patran samcef

Industrialisation et gestion de production

Ansys-Workbench,abaqus,Catia,Pack office