Khalid EL AFGHANI

Je possède une expérience significative dans le domaine de la Qualité au sein du groupe Renault : 6 mois au sein de la direction Qualité Renault en tant que " Pilote du Déploiement d'un Système d'Information d'Assurance Qualité Fournisseur " et 2 ans en tant que " chef de projet de la construction et de la formalisation d'un Système de Management de la Qualité ".



La première mission m'a permis de connaître le standard d'assurance qualité " ANPQP ", elle m'a permis également de réaliser des formations, des coachings terrain et d'approfondir mes connaissances dans le domaine des systèmes d'informations. Durant la seconde mission, j'étais chef de projet de la construction et de la formalisation d'un Système de Management de la Qualité dans deux grandes directions de Renault, l'Ingénierie Véhicule et la Direction de l'Amont des Projets et des Prestations. Cette mission m'a permis de développer des compétences en management, en gestion de projet et surtout de maîtriser la norme ISO 9001.



Ces deux missions ont été accomplies avec rigueur et professionnalisme. C'est, à mon sens, une réussite car les deux directions ont été labélisées avec succès.



Au delà de mes compétences techniques, je suis une personne motivée, ayant de grandes facilités d'adaptation, organisée et rigoureuse. Je m'investis pleinement dans tout ce que j'entreprends, dans tous les postes qui me sont confiés. Au fil de mon expérience, je pense avoir acquis les compétences nécessaires à travailler en groupe.



Mes compétences :

Qualité

Certification ISO 9001

Système de management qualité sécurité enviro

Maintenance industrielle

Certification iso 14001

Catia v5

Audit qualité

Amélioration continue

Iso 9001