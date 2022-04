Khalid ELGUENAOUI

"Le parcours professionnel"



"Stage en comptabilité"



J'ai effectué ce stage pour mettre en pratique mes

acquis en gestion et passer de la théorie à la pratique.





"Technicien contrôle de qualité en confection"



-Je me suis orienté vers la confection à l'époque en 1999

c'était un secteur porteur d'emploi,ce que m'a apporté

le diplôme de la confection c'est la rigueur,la connaissance

des critéres de qualité des vêtements et un bon contact humain.







-"la fonction d'agent commercial" au sein de la société "amgala"

J'ai toujours eu de l'intérêt pour les chiffres et aussi envie

de savoir comment gérer l'entreprise sur le plan comptable et

voir aussi les domaines ou on peut faire les bénéfices et les

investissements judicieux,j'ai fait ce diplôme de gestion

en parallélle avec mon travail d'agent commercial c'est une

bonne complémentarité pour bien comprendre le processus

administratif de l'entreprise.



"Le centre d'appel"

-Ce que j'ai appris du centre d'appel en tant que télévendeur

la facilité de dialoguer avec les gens,l'aisance dans les

dialogues et aussi la rapidité pour conclure les ventes et

réaliser les objectifs.





- Assistant tehcnique au sein du groupe phone assistance

pour le compte du premier opérateur du service internet

en france depuis juillet 2007:Résolution des problémes

problémes de synchronisation,de connexion et de

navigation.





Les langues:

-Le berbére, est ma langue maternelle.

-L'arabe et le français, sont les deux langues courantes

au maroc.

-L'anglais, j'ai un bon niveau en anglais pour moi c'est une

langue universelle et c'est une langue indispensable dans

le milieu professionnel.





-L'allemand,depuis mon adolescence je portais un trés vif

intérêt à la langue allemande c'est ce qui m'a donné envie

de l'étudier et d'obtenir un diplôme au sein de l'instiut

goethe à casablanca.



-l'espagnol,j'ai des notions de base.(Débutant)



Mes compétences :

Banques

Comptabilité

Hôtellerie

Tourisme