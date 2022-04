Khalid ELYOUBI

La passion de l’innovation et du design dans le domaine de la mécanique m’anime depuis le collège. Après un DUT et une expérience professionnelle, je me suis orienté vers une formation plus approfondie et très poussée dans ce domaine à l’Ecole des Mines de Douai des Ingénieurs. Ce choix s’explique par la volonté de développer un profil atypique polyvalent mêlant les aspects stratégique, créatifs et du design.



Mes compétences :

Dessin Industriel et conception

- Méthodes et technologies des travaux

Méthode des éléments finis

Matériaux

LabVIEW

CATIA

Solidworks

RDM

Microsoft Office

Java

Autocad

Adobe Photoshop