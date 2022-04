Khalid FESSAHI

Responsable d’équipe d’ingénieurs sur le produit Diameter Signaling Router (DSR) chez Oracle - CGBU. Oracle, Consulting – Mulhouse (68)



Projet référence : STC en Arabie Saoudite, Etisalat aux Emirats, Bouygues

Télécom, Vodafone UK, Orange France, KPN.



- Responsable du chiffrage pour la partie déploiement du produit DSR,

- Présentation de l’offre au client avec le commercial,

- Point de contact en cas d’escalade (Interne et client/partenaire),

- Animer les réunions de suivi de projet en interne et externe (en français et en anglais),

- En charge de l’équipe déploiement DSR Consulting Team en EMEA (6 personnes),

- En charge du Centre réseau opérationnel (NOC) 24/7 pour un opérateur téléphonique (6 personnes)

- Comprendre et maintenir les procédures et objectifs en place,

- Elaborer les stratégies d’implémentation en collaboration avec les différentes équipes (interne et clientes),

- Gestion des performances, définition des objectifs de l’équipe etévaluation,

- Gestion du planning des ressources.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Télécommunications

Conseil

Voix sur IP

IP

Internet

Informatique

IPsec

LAN

WAN