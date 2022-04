Khalid HADDOUCH

A ce titre, je porte à votre connaissance que j’ai un Master professionnelle EEATS spécialité Conception des Système D’énergie Electrique à Institut Nationale polytechnique de Grenoble (INPG), et aussi un Master Recherche en Génie Electrique.



Mes compétences :

Automatique

Automatique et automatisme

Automatisme

Conception

dynamique

Electronique

Électronique analogique

Electronique Analogique et numérique

Électronique de puissance

Matlab

Modélisation

Modélisation simulation

PSPICE

Simulation

traitement de signal