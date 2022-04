Kalidoskope est une agence de Community management (animations des réseaux sociaux) spécialisée dans les domaines suivants :

1) Scientifique

2) Informatique

3) Restaurants halal

4) Site de e-commerces musulmans

5) Webmarketeurs et blogueurs musulmans



Notre agence rend votre marque, votre entreprise, votre produit visible sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram.



Nos services :

- Community management

- Copywriting (rédaction publicitaire)

- Relations presse et médias

- Webmarketing

- Installation, configuration et design Wordpress

- En cadeau : Conseils de millionnaires pour votre business



Nous vous proposons également d'installer votre site/blog Wordpress pour être rapidement présent online et ainsi interagir facilement avec vos clients ou prospects.



N'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos attentes.



Bien à vous,



M. Khalid HAFID-MEDHEB

Responsable de Kalidoskope