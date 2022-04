Bonjour et bienvenue sur ma page,



Vous recherchez un développeur Laravel VueJS avec de solides connaissances en développement fullstack web Php ?.



Capable de créer un site web robuste et sécurisé avec un design professionnel.



J'ai près de 8 ans d'expérience en développement informatique avec un bon sens du service client.



Que diriez-vous alors de nous rencontrer ?



Sociable et autonome, je peux aider votre équipe de la façon suivante :



1) Vous conseiller, auditer votre site web et vous proposer des recommandations fonctionnelles et techniques en utilisant la plateforme MVC Laravel couplée à la puissance de VueJS pour la partie Frontend



2) Piloter des projets web (sites vitrines, e-commerce, blogs, etc...)



3) Créer, maintenir et faire évoluer votre site web et être force de proposition



Je suis également ouvert au télétravail partiel ou généralisé si vous le souhaitez car je dispose d'un environnement ad hoc pour travailler à distance.



N'hésitez pas à me contacter pour que nous fassions plus ample connaissance !.



M. Khalid HAFID-MEDHEB



Portable: 06 15 53 40 66

Mail: khafid1506@gmail.com

Me suivre sur Twitter : @kaliskope



Mes compétences :

PHP 5

LARAVEL

CSS 3

HTML 5

JQuery

Linux

Debian

Symfony

Wordpress

Ubuntu

LAMP