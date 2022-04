Bonjour et bienvenue sur ma page,



Vous recherchez un développeur Symfony 2&3 ou Laravel capable de réaliser un site web robuste et sécurisé ?.



J'ai près de 8 ans d'expérience en développement informatique avec un bon sens du service client.



Sociable et autonome, je peux aider votre équipe de la façon suivante :



1) Vous conseiller, auditer votre site web et vous proposer des recommandations fonctionnelles et techniques en utilisant la plateforme MVC Symfony 2/3 ou Laravel



2) Piloter des projets web (sites vitrines, e-commerce, blogs, etc...)



3) Créer, maintenir et faire évoluer votre site web sous la plateforme Symfony ou Laravel et être force de proposition



N'hésitez pas à me contacter pour que nous fassions plus ample connaissance !.



M. Khalid HAFID-MEDHEB



Portable: 06 15 53 40 66

Mail: khafid1506@gmail.com

Me suivre sur Twitter : @kaliskope



Mes compétences :

Vulgarisation et médiation scientifique

Community management

Développeur full-stack web Wordpress

Développeur Progress ABL OpenEdge (7 ans)

Développeur full-stack web Php/Laravel

Développeur full-stack web Symfony 2 & 3

PHP 5 & 7