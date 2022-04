Khalid HALLOUL

Chef de projet à Campus Léo Lagrange.



Mes domaines de compétences :



- Technologie de L’information et de la Communication - Formation Ouvert et A Distance (E-learning)

- Ingénierie de formation

- Droit social et gestion du personnel

- Organisation et conduite de changement

- La démarche qualité



Mes compétences :

Responsable formation

Droit social

Gestion du personnel

Consultant

Ingénierie pédagogique

E-learning

Organisation

Management

NTIC