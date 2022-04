Khalid JEBBARI

Mon cursus à l’ENSAE ParisTech m’a permis d’acquérir d’excellentes connaissances en mathématiques, statistiques et informatique, complétées en troisième année par de nombreux enseignements dans les domaines actuariels et financiers. Par ailleurs, j’ai pu valider mes acquis théoriques au cours de mes stages.

Lors de mon premier stage, qui s’est déroulé à Deloitte SA Luxembourg dans le département ERS-Capital Markets, j’ai participé à l’élaboration d’une solution de risk management. Cette expérience dans le conseil m’a permis de mieux appréhender les demandes du client dans le but de les satisfaire au maximum en utilisant mes compétences techniques.

Mon deuxième stage, qui s’est déroulé à l’Institut Curie et à Mines ParisTech, m’a plongé dans le milieu captivant de la recherche en mathématiques appliquées et m’a permis de me familiariser avec les méthodes à la pointe en sélection de variables et en classification. Cette expérience m’a conforté dans mon choix de faire des mathématiques mais m’a fait comprendre que le monde de l’entreprise et ses exigences me convenaient mieux.

Enfin durant ma dernière année, j’ai rédigé mon mémoire d’actuariat au sein du Groupe de Recherche Opérationnelle (GRO) du Crédit Agricole. Ce travail de longue haleine qui m’a demandé rigueur et esprit d’initiative m’a fait découvrir combien il peut être passionnant de réfléchir à des solutions opérationnelles pour répondre à des problématiques réglementaires.



Ces différentes expériences m’ont appris la rigueur et la méthode nécessaires pour effectuer un travail consciencieux et productif. Ces atouts couplés aux connaissances acquises en voie Actuariat à l’ENSAE ParisTech ainsi qu’à mon dynamisme me permettront d’être un élément moteur de l'équipe que j'intègrerai.



Mes compétences :

Actuariat

VBA

Statistique

SAS

R

Matlab