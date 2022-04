Khalid KHOUAJA

Passionné par le monde du design et le web, Khalid a intégré le monde professionnel en 2003 en tant que Web & UI Designer, et a été chargé de la conception et le design des interfaces UI Web et ERP/CRM pour le compte de clients de renommé ,,, comme, Centrale laitière, Lydec,SBG/NABC Coca-cola, Aujourd’hui le Maroc, Attijari Wafabank, Honda…



Consulté en tant que Brand Stratégiste sur des projets d’envergure ,,, et a participé récemment à la création de l’identité visuelle du Tramway Rabat-Salé.



Un membre actif de la Twittoma et suit de près les trends du web national et international.



Mes compétences :

Arts

Branding

Design

Graphisme

Identité Visuelle

Infographie

Internet

Logos

Marketing

Marketing internet

TIC

Web

Web-marketing

Webmarketing