Khalid MARZAK

Ingénieur de Formation en Génie Industriel, avec 15 ans d'expérience confirmée, je suis Directeur de la Production en milieux industriels.



Ma mission étant la création de la valeur ajoutée et l'optimisation du triangle d'or : Cout, Délai et Qualité



Je suis également formateur et professeur vacataire en génie industriel,



Mon domaine d'activité se résume comme suit ;



- Lean manufacturing

- Gestion de la Production

- Planification et Ordonnancement

- Gestion des Stocks

- Supply Chain Management

- Management de la qualité ( SMQ & Normes ISO )

- Gestion de la maintenance

- GPAO/GMAO



J'interviens également dans la formation des étudiants en cycle de MASTER ou Licence professionnel, pour animer divers modules en management industriel, à savoir :



- Gestion de Production

- Gestion des Stocks

- Gestion de la Qualité

- Lean management

- Pilotage des Ateliers / Ordonnancement

- Méthodes de Résolution des Problèmes

- Performance Industrielle

- Normes ISO 9001

- Audit Qualité

- Encadrement des Projets de fin d'études "PFE"







- Tableaux de Bords et Indicateurs de Performances



Mes compétences :

GPAO

Gestion de projets

Gestion des stocks

Maintenance

Consultant

Logistique

Freelance

Recrutement

Qualité

Ordonnancement

SMQ ISO9001

Lean Manufacturing

Métrologie

Management

Gestion des compétences

Gestion de production

Optimisation des coûts

Suply Chain Management

Audit qualité

Planification

Calcul de coûts

CERTIFICATION ISO

GMAO

GRH