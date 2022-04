Khalid OUALI

Ma Fonction

Chargé de la mise en œuvre et du suivi des prestations de services, déléguées par l’entreprise cliente (Grande entreprise industrielle) Safran Aircraft Engines spécialiste dans la conception, la production et la réparation des moteurs d'avions civile et militaire

au moyen des méthodes, outils et procédures définis dans le strict respect des conditions contractuelles négociées.

Garant de la satisfaction du client et des utilisateurs. J’assure et je veille par rapport à l’évolution des besoins du client. Optimisation du contrat initial et saisir les opportunités

de diversifiée et d’accroître le nombre des prestations offertes. Atteindre l’objective qualité et sécurité



Encadrement des équipes internes et des sous-traitants, communication interne.

Employé cadre au sein de l’entreprise ks service prestataire en logistique détaché par mon employeur a fins d’assurer toute les prestations du Full service sur un ou plusieurs site(industriel) client, selon les conditions et le périmètre contractuels négocié. Interface et le médiateur entre mon entreprise, mon équipe et le client.



Mon expérience est variable en fonction du niveau de responsabilité et de sites confiés.



Compétences requises

Connaissances techniques : connaissances « tous corps d’état » (mise à jour régulière des

connaissances techniques et réglementaires).

Connaissance des méthodes et outils modernes (GMAO Carl-source, SAP)

Gestion administrative, tableau de bord (Reporting) réunions de suivi des prestations



Evaluation des coûts, élaboration des devis chiffrage des appels d’offres sur les différents sites client, respect des budgets alloués

Suivi des contrats, évaluations des risques lie aux différentes interventions, plan de prévention, document unique



Compétences associées Excellent relationnel, maîtrise des outils bureautiques classiques et de l’environnement Internet. Connaissance de base en droit du travail et des obligations sociales de l’employeur.

Capacités liées à mon emploi : Sens du terrain, opérationnel. Sens du « service

client » et de l’esprit d’équipe, organisation et méthode. Force de proposition.

Réactivité et disponibilité. Organisation et Planification, relation avec la hiérarchie.

Communication institutionnelle - Communication interne

Sens commercial. Vendre mes prestations

Diplomate.