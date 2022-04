Khalid RAIHANE

PROFIL :



Après une formation d’ingénieur dans une grande école, j’ai travaillé sur des projets de grande importance dans différents secteurs d’activités (Energie, Bancaire, Logistique, Administration, Service).

Mon dynamisme, ma rigueur, ainsi que mon esprit d’analyse, m’ont permis de gérer l’ensemble des problématiques techniques, fonctionnelles et au cours de mes différentes missions de conseil.

Fort de cette expérience, mon sens du contact et mon goût pour le travail en équipe m’orientent de surcroît vers un métier combinant le management de projet et l’amélioration des performances de l’entreprise.





MANAGEMENT DE PROJET :

Organisation de Projet – Assistance au pilotage – Définition de Cahier des charges – Analyse de risques – Knowledge management – Audit projet.



SYSTEMES D'INFORMATION :

Elaboration de Schéma Directeur – Analyse fonctionnelle – Analyse des écarts – Montage et pilotage d’équipes – Consultation d’éditeurs – Choix de logiciels – Recettes – Déploiement – AMOA - AMOE.



ORGANISATION :

Etude d’opportunité – Schéma de fonctionnement et simplification des processus – Système de management par Processus – Qualité & Environnement – Démarche Eco Conception – Développement Durable.



COMMUNICATION :

Formations et conduite du changement – Plan de communication – Animation réunions.



REFERENTIEL / METHODOLOGIE :

– ISO 9001, ISO14001, CMMi

– Méthodes de résolution de problèmes : QQOQCPC, Diagramme des causes à effet (Ishikawa), Digramme de Pareto,…

– Analyse et maîtrise des risques AMDEC, OMOC,…

– Merise,…



Mes compétences :

Organisation

Gestion Projet

Management

SI