Mathilde LOURY

Double compétence technique (diplôme d'ingénieur des eaux et forêts) et économique (mastère d'économie de l'environnement)



Spécialisée dans :

- le financement de projets d'investissement (infrastructures),

- la gestion de services publiques (eau, assainissement et énergie),

- et la gestion des ressources naturelles (gestion intégrée des ressources en eau, réduction des émissions de gaz à effet de serre, efficacité énergétique).



Compétences transversales :

- rédiger des documents stratégiques et les présenter oralement,

- maîtriser l'anglais et travailler à l'international,

- encadrer et coordonner des équipes internes et des consultants,

- analyser les dimensions technique, financière, sociale et environnementale des projets,

- négocier et convaincre.



