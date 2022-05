Stéphanie BATHIE

L’hôpital Saint-Jean est un établissement de santé de proximité, privé, associatif sans but lucratif, spécialisé en gériatrie. Son l’histoire est fortement marquée par l’humanisme et l’esprit chrétien de service à la population locale de son fondateur Jean-Félix Bapterosses (XIX siècle). Porté par le Conseil d’Administration dont les membres sont des descendants du fondateur et par la direction, cet esprit reste la base et la finalité des projets et des politiques déployées, exprimées et assumées.



En collaboration avec les autres hôpitaux de la région centre, il contribue à un service hospitalier complet de qualité est agréé Aide Sociale. Localement, il participe au réseau de prise en charge gérontologique. Il entend multiplier les initiatives pour améliorer notamment la prise en charge des personnes âgées.



L'Hôpital Saint-Jean de Briare est adhérent à la FEHAP (Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne, Privés non lucratifs).



L'hôpital Saint Jean, unique dans la région par le regroupement de ses 4 services de soin, compte :

- un service de médecine (15 lits),

- un service SSR (20 lits),

- un USLD (40 lits) et

- un EHPAD (65 lits).



L'hôpital Saint Jean a également créé un Institut de formation "l'Ecole Sainte Anne" qui permet la formation des personnels soignants de l'hôpital ou d'étudiants extérieurs.





