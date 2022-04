Blaise ROUHAN

Ma valeur ajoutée en tant que Responsable de Projet MOA/Métiers consiste à cadrer, organiser et piloter la transformation de systèmes d’information complexes et sensibles, tout en garantissant aux clients internes et externes une continuité de service optimale et de qualité.



20 ans d'expérience conseil IT dans des SSII (Unilog puis Adix) ou chez les clients finaux (SFR) m'ont permis de mener à bien avec succès des projets transverses de grande envergure impliquant les directions métiers (directions commerciales, marketing, télécom réseau, SI et DAF) pour aboutir au delivery des projets et satisfaire les clients finaux (respect des délais et des budgets).



La satisfaction client est ma priorité : l'accompagnement métier de la transformation SI pour atteindre cet objectif mobilise toutes mes compétences et sont au cœur de ma motivation.





Domaines d'expertise :

- Informatique (Gestion de projet / PMO / Gestion des études amont & pré-études /architecture / MOA parcours web / migrations de parcs clients / MDM / CMMI niveau 3 / Projets MOA UX)



Secteurs d'interventions :

- Agriculture

- Énergie (production et commercialisation)

- Environnement / Gestion de l'eau et des déchets

- Aéronautique

- Restauration/hotellerie

- Domaine de la Défense militaire



Mes compétences :

Télécommunications

Informatique

Gestion de projet

3G

Management

Réseaux

Énergies

Utilities