Khalid SABIK

1. Training & Education Director chez Confidential Company Inc



2. Responsable Commercial des équipements médicales et du Consommable



3. Product & sales specialist of medical and surgical equipment



4. Coordinateur pédagogique de l’institut des sciences infirmières & techniques sanitaires du Croissant Rouge Marocain



5. Enseignant de la science infirmière :

- À l’Institut de Formation de Carrière de Santé (secteur étatique)

- À l’Institut de Formation de visa (secteur privé)

- À l’Institut professionnelle de Formation médicale (secteur privé)

- À l’Institut de santé médicale & sociale (secteur privé)



6. Surveillant des services de santé de l’hôpital IBN ROCHD- Centre Hospitalier IBN ROCHD de Casablanca.



7. Infirmier chef du service des urgences (Ophtalmologie et ORL)



8. Staff nurse 3 HAMAD MEDICAL CORPORATION in DOHA –QATAR



8. Infirmier diplômé d’état spécialisé en hémodialyse à au centre Avicenne d’hémodialyse & à la polyclinique mutualiste du ministère l’éducation nationale (MGEN).



9. Infirmier de santé au travail au niveau de la société BYMARO à CASABLANCA



10. Infirmier diplômé d’état en soins généraux au centre hospitalier universitaire IBN ROCHD à Casablanca (hôpital 20 aout 1953).





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access