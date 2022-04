Fatiha MGHOGHI

* Prospection et Commercialisation des Salons Professionnels, expositions et évènements

* Campagnes de communication exposants et visiteurs

* Gestion Presse et Média

* Gestion des ventes et bases de données - Développement du portefeuille clientèle

* Création de clubs métiers

+ Développement des partenariats institutionnels, relation presse et publique

* Organisation de Programme de rendez-vous B-to-B et rencontres d’affaires, conférence de presse.

* Coordination logistique, animation, Gestion technique

* Promotion et Communication interne

° Responsable Vie Associative – Ecole Française des Affaires

* Gestion des Projets Humanitaires, Associations Internes ainsi que les Groupes de Réflexion



Mes compétences :

Management de proje

Management de projet et coordination

Chef de Projet et Chargée de Missions