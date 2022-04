Khalid SIBAOUEIH

Lauréat d'une licence de physique en 1996 de l'université cadi ayyade de Marrakech j'ai intégré managem dans sa filiale CMG dont le cadre formation insertion ou j'ai passé 18 mois de formation pratique du procédé de valorisation des métaux de base ( plomb , cuivre , zinc ) en parallèle avec une formation en mécanique et Electricité , puis nommé chef du poste dont la mission d'assurer la sécurité du personnel et des machines toute en donnant une bonne production en terme de qualité et quantité avec un minimum de charge c.a.d viser un prix de vient très faible .



Mes compétences :

expert au démarrage des nouveaux usine