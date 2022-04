Bonjour

Je suis Khalid SNABI, Ingénieur de l'école polytechnique d'Orléans, orienté Informatique et Électronique, avec un grand intérêt porté aux domaines des Systèmes d'Information, Automatique, Énergétique et Logistique.

Pour enrichir mon profil technique, j'ai suivi les cours du Master 2 en Gestion Production Logistique et Achat de l'Université Paris Dauphine/Paris X.



Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Joignable sur : kh.snabi@gmail.com

Bonne visite.







Mes compétences :

Électrotechnique

Les automates programmable industrielle

Photoshop

Optique ( Éclairage, Fibres Optiques, Imagerie Ind

Visual Basic for Applications

Xpress

SAP Sales and Distribution

Back office

SAP Material Management

SAP Logistics Execution