Khalid TOUZANI

Après deux ans au sein de la société LEA Maroc, deux ans dans le groupe Transcom, chez Aquitaine Systèmes J’ai rejoint le Groupe B2S en 2004, ou j'ai occupé pendant presque 8 ans le poste de Responsable Technique et ce jusqu'au 17 Juillet 2012.



Actuellement directeur et Co-fondateur de la société ITBS Maroc. Société de consulting SI.



A la recherche de nouvelles opportunités, pour un poste de Directeur des Systèmes d’Information qui me permette de mettre en œuvre mes compétences en matière de management, organisation, développement, gestion de l’infrastructure et de la stratégie du système d’information.