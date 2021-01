Très ambitieuse, organisée, sérieuse, motivée, dotée d'un esprit relationnel depuis mon jeune âge, je suis de genre qui adiore le challenge,le défit et qui hait la routine,en plus je m'adapte facilement à tout secteur d'activité et je suis en mesure de minvestir rapidement dans une nouvelle mission et dassumer de larges responsabilités.



Je maitrise l'anglais, j'ai un niveau de débutant en espagnol, je suis très à l'aise avec l'outil informatique; j'apprends vite, et je reste ouverte à toute opinion ou à tout outil qui me permettra d'avancer et de mener à bien ma carrière professionnelle.





N'hésitez pas à prendre contact avec moi à l'adresse suivante: rokiababaal@hotmail.fr



Mes compétences :

Vente

Communication

PLV

Marketing opérationnel