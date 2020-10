Résolument positive et enthousiaste, je pense qu'il est toujours possible d'améliorer la performance des collaborateurs et d'un service pour avoir la satisfaction de partager des succès communs.

Disposer de compétences transversales, tout en étant un spécialiste, sécuriser les process ,anticiper les risques juridiques le plus en amont possible et apporter des solutions concrètes en privilégiant la négociation et le compromis.

Mes qualités : rigoureuse et organisée, disponible, à l'écoute, autonome tout en assurant le reporting à ma hiérarchie



Mes compétences :

Recouvrement

Juridique

Contentieux

Management

Aisance relationelle

Gestion de la relation client

Pédagogie

Banque

Cartographie des risques

Analyse de données BALE 2

GESTION DES RISQUES