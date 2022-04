Khalid YALOUZ

Votre décoration et votre aménagement intérieur ont été longuement mûris, à la recherche du meilleur



porte Besancon compromis entre élégance et confort. porte Besancon



Vos Portes font partie de ces choix et chez my-porte nous le savons.



Le KIT MY-PORTE offre aujourd'hui des possibilités de personnaliser votre ancienne porte a l'infinies.



Pour les assembler, il n’est pas nécessaire d’être un expert.



Un simple marteau et de la colle suffit !









My-porte a réuni tous les éléments pour vous offrir un choix et des créations de qualité,



Mes compétences :

Coaching

Créativité

Décoration

Décoration d'intérieur

Peinture