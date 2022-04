Khalida Esma BEKKHOUCHA

Diplômée de l'IAE de Lille en Master 2 Finance et Développement des Entreprises(FDE), actuellement contrôleur de Gestion Senior au sein de la GAM Assurance, je m’intéresse tout particulièrement aux fonctions d'audit et de contrôle de gestion dans les secteurs des assurances et des banques, dans lesquels, je me suis grandement investie durant mon parcours professionnel et académique.



Mes compétences :

Word

Excel

Assurance

Finance d'entreprise

Audit interne

Communication

Contrôle de gestion

Microsoft Windows

Rédaction

Microsoft PowerPoint

Synthèse rédactionnelle

Travail en équipe

Organisation du travail