Khalida YENBOU

Leader européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies, ALTEN accompagne la stratégie industrielle des plus grandes entreprises françaises et internationales dans les domaines de l’innovation, de la R&D et des Systèmes d’Information.

Présent dans 18 pays, ALTEN a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros en 2014 et compte plus de 18500 collaborateurs, dont 90% sont des ingénieurs de haut niveau.



Mon rôle de Business Manager se décrit en 3 activités principales :

- Le Recrutement de nouveaux consultants et leurs encadrements

- Le Business Developpement, par la prospection, le développement de portefeuilles et la négociation

- Le Management de centre de profits, la gestion financière, le pilotage du Chiffre d'Affaire et de la rentabilité



Mes compétences :

Management

Ingénierie

Prospection

Négociation

Communication

Diagnostic stratégique

Recrutement