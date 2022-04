Khalidou SAIDOU

Ancien Directeur Artistique du label de Musique Mango/Island chez Polygram (Universal Music)avec Philippe Constantin.

Ancien Directeur Associé du Label Rendez vous Music chez BMG avec Patrick Bruel comme associé

Ancien goupilleur de concept marketing (Musique & marques ou annonceurs) sur M6 FRANCE TELEVISION et TF1

Actuellement

Créateur et animateur du réseau african network tv

Nous offrons des contenus bilborder par des marques.

Nous produisons des évènements avec un branding de nos marques

Le tout sur un espace de plus de 100 millions de foyer en Afrique et en Europe via les satellites





e-mail adresse : africannetworks.tv1@gmail.com

