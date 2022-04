Bonjour,

je m appelle khalifa ababacar paye jeune diplome en transport et logistique.j ai eu la chance d exceler a BOLLORE AFRICA LOGISTICS et au DELMAS SENEGAL CMA CGM GROUP ou je suis actuellement dans la direction d exploitation comme facturier a la taxe de port et au demurage & detention.

je souhaite relever le defi dans d autres environs.



Mes compétences :

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

IBM AS400 Hardware