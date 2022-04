Khalifa TECHINI

Ingénieur informatique technico-fonctionnel en finance Senior chez un éditeur de progiciels en Finance spécialisé dans la fourniture de solutions informatiques pour le secteur de la finance de marchés (suite Vermeg Megara)

Participation aux déploiements et mise en place de plusieurs projets chez des clients institutionnels et banques opérant sur des marchés de capitaux européens (Banco Santander, Société Générale Madrid...). Expertise dans le traitement des transactions financières au niveau back-office.



Mes compétences :

Java

Oracle 10G

Microsoft Office

Java Swing

Java Servlets

JPA

Hibernate

Enterprise Java Beans

Back office

Visual Basic

UML/OMT

Spring Framework

Scrum Methodology

Script Shell

SQL

Rational Rose

Processus Unifié

Oracle PL/SQL

Oracle 11g

MySQL

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Visual Studio

Merise Methodology

Linux Red Hat

JavaScript

Java Server Pages

Java Enterprise Edition

Java AWT

HTML

COM+

COBOL

C Programming Language

SVN

SWIFT

VMware

VSS

Oracle

UML

Java EE

OST