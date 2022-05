Techini FATMA

-Capacité de concevoir des modèles de traitement statistique des données et de développer des outils d'aide à la décision.

-Maîtrise des techniques d'analyse statistique

-Capacité de gestion, d' interprétation et de validation des données, indépendamment de la nature des données traitées.

-Bonne connaissance en base de données.

- Qualité de synthèse sur des dossiers complexes.

-Possédante un fort appétit d’apprendre, dotée d'un bon sens de l'écoute.



Mes compétences :

JAVA

Delphi

Oracle SQL

Eviews

SPSS Satistics

Linux

R

MATLAB

SAS Enterprise Guide

C