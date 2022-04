Khalij MINA

Mon expérience professionnelle est un parcours atypique qui m'a permis de voir et découvrir différents environnements du bureau d'étude à un centre Recherche et Développement, en passant par les méthodes d'une usine.



Aujourd'hui forte de plus de 6 ans d'expérience en support technique client chez un fabricant de fixations aéronautique, je souhaiterais vivement découvrir et surtout relever de nouveaux challenges et faire évoluer ma carrière vers des postes à responsabilités, voire le management d'équipes.



Mes compétences :

Autocad

Normalisation

Gestion de la relation client

Support client

Spécifications techniques

Normalisation européenne

Brochures techniques

Supports de communication

Fixations

Support technique

Promotion des produits

Mise en valeurs de produits

Gimp

Développement d'outil de travail

Organisation

M3

Reporting

Movex

Microsoft Office

Microsoft SharePoint