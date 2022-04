Khalil AMARA

Titulaire d'un Baccalauréat Mathématiques (Mention très bien) et d’un diplôme national d’ingénieur en génie électrique spécialité automatique (mention assez bien).

J’ai eu quatre mois d’expérience dans une société multinationale « ALSTOM » où j’ai occupé le poste d’ingénieur test pour le contrôle de l’électrification d’une ligne de trains électriques dans la banlieue sud de Tunis. Ce travail m’a permis d’améliorer mes compétences dans le domaine des réseaux électriques et commandes des machines par ordinateur.

Je travaille depuis 5 années dans un bureau d'études qui est l'EPPM comme ingénieur d'études instrumentation et systèmes de contrôle où j'occupe le poste de contrôleur et vérificateur d'instruments pour les procédés dans le domaine de l'industrie du pétrole et le traitement des eaux. Ce travail me permet de développer mon sens de l’ingénierie en consultant et développant les études pour les projets concernant les plateformes pétrolières.

Je ai participé à des études de pré-faisabilité pour les projets jusqu'à l'achèvement. Je possède une connaissance approfondie de l'industrie du pétrole et du gaz en utilisant les meilleures technologies et les ressources afin de fournir des solutions optimisées selon les spécifications de votre entreprise.

Mon expertise comprend de solides compétences techniques dans SPI, AUTOCAD, F&G, Instrumentation, SCADA, DCS, PLC et fibre optique. De plus, je l'ai déjà prouvé ma capacité à faire face à de grands projets dans différents pays (Oman, Arabie Saoudite, Algérie, Sudan, Iraq et Tunisise) en les complétant dans le temps et dans les budgets.



Mes compétences :

Microsoft Office

C Programming Language

Simulink

Fibre Optique

Project Management

Vannes de Contrôle

Procurement

SPI

Matlab

Etude SIL

HAZOP / HAZID

ISA / IEC / NFPA / APSAD / BS / ISO / NOC / API /

Instrumentation

Autocad

Feu & Gas