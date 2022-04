Ingénieur en informatique:

- Participation aux développements monétiques

- Responsable du serveur de supervision des GABs GASPER



Mes compétences :

ADO

ASP

Basic

Conception

Conception UML

HTML

JAVA

Langages de programmation

Merise

Microsoft SQL

Microsoft Visual Basic

Oracle

Oracle Forms

PL SQL

PRO C

Pro*C

Programmation

Programmation c

Programmation C#

Programmation C++

SGBD

SGBD Oracle

SQR

UML

UNIX

XML