Khalil BENSARSA

Audit des processus (Call Flow) et reconciliations des données (switch to Bill) afin d'identifier les failles qui impactent la perte de Revenu de la société.



entre 5%-15% du Chiffre d'affaire



Impact direct EBITDA et le cash flow



Gestion des cas de fraudes liés à l'utilisation du réseau et des liens d'interconnexion et du Roaming.



Collecter et recouvrer les mauvaises créances



Identification et maitrise des risques



Reporting/KPI : CFO/CEO - Holding



Equipe 25 Membres



Mes compétences :

Chef de projet

Finances

Motivation

Système d'Information

Télécoms