Berrim Khalil titulaire d'un Diplôme Universitaire de technologie spécialité technicien supérieur en informatique et productique en juillet 2008 de Faculté des sciences de Tunis.

J'ai, en effet, pu développer mon esprit d'équipe et j'ai appris à travailler avec rapidité tout en garantissant mon efficacité. Disponible et volontaire, je possède un bon sens du relationnel, ce qui me permet de travailler facilement en clientèle.



Mes compétences :

Gestion de stock...