Khalil CHERDAL

Mobile : +33 6 52 24 25 00

EMAIL : khalilcherdal@yahoo.co.uk



Certifié oracle 10g professionnel et fort de quinze années d’expérience dans l’administration des bases des données Oracle 7.3,8i,9i,10g et 11g.

Actuellement,j'interviens sur les solutions de sauvegarde,restauration et duplication des données avec Rman.Etude des performances des bases mutualisées sur ASM sous AIX.La haute disponibilité avec DataGuard.industrialisation,transfert de connaissances et veille technologique sur GoldenGate



Mes compétences :

Data Guard

Oracle

SQL

RMAN