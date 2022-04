Khalil EL YAFRAHY

Ingénieur électronique de formation, avec une spécialisation dans les achats industriels, je supervise les achats BOM et hors BOM de Worldcast Systems à travers un très large panel de fournisseurs....



Certains de mes domaines de compétences :



- Achats industriels, de composants électroniques (Semiconducteurs, Passifs, Modules, câbles, connectique) et de pièces mécaniques.

- Sous-traitance électronique.

- Sourcing et gestion des fournisseurs

- Étude des marchés et des fournisseurs

- Stratégie Achat et organisation interne

- Négociation annuelle des marchés

- Gestion des projets et des nomenclatures produits

- Veille technologique et support technique aux BE

- ...



Mes compétences :

Achats industriels

Sourcing

Négociation

Achats

Management

Achats projet

Gestion de projet

Logistique