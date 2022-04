Khalil HADJ HAHOUM

étant membre de l'équipe du Centre des Systèmes et Réseaux d'Information et de Communication, j'ai participer aux plusieurs projets, notamment dans le développement web, ainsi au extension du réseaux local de l'université de Médéa.

En tant de gestionnaire de Parc Informatique, j'ai acquit une expérience en plus dans la gestion du stock ainsi les démarche d'acquisition et du suivi des appels d'offres.

Mes tâches principales sont l'administration Système et la Sécurité Informatique (Administration Kaspersky).



Mes compétences :

Administration de serveurs

Kaspersky

Administration système

Linux

Delphi

MySQL

Développement web

SCCM

PHP

Microsoft Windows Server

Microsoft Windows

Administration réseaux

Microsoft Office

Gestion de base de données

Gestion des stocks

Cisco Devices

Gestion de projet

Firewall